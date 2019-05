"Wallburg-Express" kürt Sieger

"Social Media" war das Thema des Wettbewerbs im "Wallburg Express", der mehrfach bundesweit ausgezeichneten Schülerzeitung der Georg-Göpfert-Mittelschule in Eltmann. Für den Wettbewerb der 56. Ausgabe hatte die Redaktion Fragen zusammengestellt, die sich mit dem Leitthema "Social Media" beschäftigten. Es ging darum, wie sehr die neuen Medien das Leben verändern. Aufgezeigt wurden Vor- und Nachteile. Fake News, Cybermobbing und Abhängigkeit von Handy & Co. wurden ebenso thematisiert wie die Ergebnisse einer Umfrage unter Lehrern und Schülern. Eine Fotostory zeigte auf, dass wahre Liebe kein Fake ist. Den Wettbewerb und damit einen 50-Euro-Gutschein gewann Marie Schmitt (Klasse 7gE). Den zweiten Preis (30-Euro-Waren-Gutschein) erhielt Chantale Schmitt (Klasse 9a). Ein dritter Preis (Zehn-Euro-Snackbar-Gutschein) ging an Reza Ghafori (7gE). red