Walkinggruppe trifft sich

Die Walkinggruppe des Vereins "Gemeinsam gegen Krebs" trifft sich am morgigen Samstag, 16. März, und am Samstag, 23. März, jeweils um 14.30 Uhr am LGS-Eingang Flügelbahnhof, Firma Hauguth in Kronach. ...