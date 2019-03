Walking sucht neue Teilnehmer

Nun kündigt sich der Frühling endlich an, die ersten Sonnenstrahlen und mildere Temperaturen locken die Menschen wieder in Freie. Seit einigen Jahren treffen sich immer am Dienstag um 10 Uhr einige Damen zum Walken an der Turnhalle in Neuses. Die Gruppe nimmt auch Teilnehmer ohne Kenntnisse und mit einer weniger guten körperlichen Konstitution auf. Wer Interesse hat, kann sich im Awo-Treff unter Telefon 09561/ 94415 informieren oder einfach am Dienstag, 19. März, dazukommen. red