Wales - kleines Land mit großem Herzen

Einmal mehr ist der Weltenbummler, Fotograf und Erzähler Richard Schmitt zu Gast bei den Kultur- und Freizeitfreunden: am Donnerstag, 21. November, um 19.30 Uhr im "Angerstübla". Diesmal lädt er zu einer abendlichen Bilderreise nach Wales ein, in ein Land im Westen Großbritanniens, das vollkommen zu Unrecht so oft vergessen wird. Mit gerade einmal 20 000 Quadratkilometern ist es kleiner als Franken, drei Millionen Menschen leben dort. Doch was Wales seinen Besuchern zu bieten hat, das lässt es zu den schönsten Urlaubszielen Europas aufsteigen. Alles in allem ein Paradies für den Fotografen Richard Schmitt, der in einer 90-minütigen Show die schönsten Bilder zusammengefasst hat. Zu dieser abendlichen Bilderreise sind nicht nur Vereinsmitglieder, sondern alle Interessenten - und ganz besonders auch Urlaubs- und Kurgäste - herzlich eingeladen, natürlich bei freiem Eintritt. Im Bild der Snowdonia Nationalpark mit dem See Llyn Gwynant Foto: Richard Schmitt