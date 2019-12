Waldweihnacht in Dohnwald

Die CSU-Waldweihnacht findet am Samstag, 14. Dezember, ab 17.30 Uhr beim ehemaligen Wildgehege im Dohnwald statt. Spaziergänger treffen sich um 17.30 Uhr am Parkplatz Dohnwaldstraße/Schlaffhäusergasse, um - angeführt von einer Kutsche - auf dem Hauptweg mit Fackeln zum Hirtenfeuer zu laufen. Dort werden die kleinen und großen Gäste von der Jugendkapelle Aurachtal begrüßt. Nach dem Prolog des Christkinds, einer Weihnachtsgeschichte und Weihnachtsliedern lädt der CSU-Ortsverband ein zu Kinderpunsch, Glühwein (bitte Tassen mitbringen) und Gebäck. Für den Rückweg empfiehlt es sich, eine Taschenlampe dabei zu haben. Bei extremen Witterungsverhältnissen entfällt die Waldweihnacht. Aktuelle Informationen erfolgen am Samstag unter www.csu-herzogenaurach.de. red