Waldweihnacht an der Hubertuskapelle

Das Jahr geht schon wieder seinem Ende zu und draußen in der Natur kehrt Stille ein. Deshalb möchte die Seebachgründer Trachtenkapelle wieder zur Waldweihnacht einladen. Der würzige Glühwein und der Duft von Weihnachtsgebäck lassen unter den Klängen der Alphornbläser, der Seebesgründer Dorfmusik, der Bläsergruppen, der Alphornbläse, der Kita "Seebachwichtel" und der Gruppe "Sax Selection", weihnachtliche Stimmung und Ruhe aufkommen. Los geht's am Sonntag, 15. Dezember, ab 14 Uhr wie immer an der Hubertuskapelle im Wald. red