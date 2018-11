Die Waldbesitzervereinigung Bamberg bietet am Dienstag, 27. November, eine für Waldbesitzer und Interessierte kostenlose Veranstaltung zum Thema "Waldvermessung und Grenzfindung" an. Sie beginnt um 19 Uhr im AELF, Neumarkt 20 in Scheßlitz. Der Amtsleiter des Amtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung (ADBV) in Bamberg, Stefan Pfister, wird in seinem Vortrag alles Wissenswerte und Aktuelle zu diesem Thema zusammenfassen. Um Anmeldung unter der Rufnummer 09542/772100 oder per E-Mail an info@wbv-bamberg.com wird gebeten. red