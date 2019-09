Waldumbau nach Käferbefall

Die Waldbesitzervereinigung Fränkische Schweiz veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bamberg eine Infoveranstaltung für alle Waldbesitzer zum Thema"Waldumbau und Wiederbegründung nach Käferberfall". Termin ist am Mittwoch, 18. September, um 18 Uhr. Interessierte treffen sich hierzu in Hartenreuth an der Abzweigung Bienensteigweg. Es sprechen Matthias Kraft (WBV) und Forstamtsfrau Susanne Sommersacher vom Revier Pretzfeld. Die Veranstaltung ist kostenlos. red