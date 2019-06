Am heutigen Dienstag um 19 Uhr bietet der Verein Nationalpark Steigerwald einen meditativen Waldspaziergang im Steigerwald an. Uwe Gratzky wird vom Treffpunkt Parkplatz Brunnstube, an der Straße von Ebrach nach Untersteinbach, in einen alten Buchenwald führen, der mit seiner Ruhe, seinem Wohlgeruch und seiner Schönheit Balsam für Körper und Geist ist. red