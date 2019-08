Waldpädagogik für alle Sinne

Den Wald als bereichernden Lebensraum entdecken, achtsam und mit allen Sinnen. Darum geht es in den neu angebotenen Waldführungen "WalderLeben" des Generationenzentrums. Angeleitet durch die Waldpädagogin Simone Voit, kann der Blick und der Zugang zum Ökosystem Wald erweitert oder neu entdeckt werden. Die neue Veranstaltungssparte startet mit drei Waldführungen. Bei der ersten geht es um das Thema "Ruhepol Wald". Termin ist am Montag, 19. August, von 9 bis 12 Uhr. Treffpunkt ist am Wanderparkplatz am Dohnwald an der Ansbacher Straße. Anmeldungen sind noch bis Freitag, 16. August, im Generationenzentrum unter Telefon 09132/734-170 oder online über herzogenaurach.feripro.de möglich. red