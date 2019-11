Waldorfschule spielt Theater

Ein Theaterprojekt verwirklicht die achte Klasse der Waldorfschule in Haßfurt. Die Aufführungen sind am Donnerstag, 5. Dezember, um 18 Uhr in der Aula, wie die Schule mitteilte. In vier Autorenteams schrieben die Waldorfschüler eigene Theaterstücke: "Chaos auf dem Gestüt Cavallo", "Die Müllers", "Mister X" und "Back to the Past". Die facettenreichen, berührenden Theaterstücke von jeweils etwa 30 Minuten Spieldauer bringen dem Zuschauer Weltnachrichten ganz besonderer Art: Es geht um Mobbing, den Kampf gegen eine böse Macht, vernachlässigte Kinder sowie um eine durch einen Zeitsprung verpasste Jugend. Der Eintritt ist frei. Natürlich freut sich die achte Klasse über Spenden. Foto: Waldorfschule