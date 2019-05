Waldorfschule feiert Jubiläum mit Staffellauf

Ein weltweiter Staffellauf führt von Waldorfschule zu Waldorfschule. Anlass ist das 100-jährige Bestehen der Waldorfschulen. Jetzt erreichte der Lauf die Haßfurter Schule.

Die Routen des Staffellaufes ziehen sich quer durch die Bundesrepublik, von Nord nach Süd und Ost nach West. Das Staffellauf-Projekt sei "eine echte organisatorische Herausforderung, da über 245 Waldorfschulen zu unterschiedlichen Zeiten an dem Projekt teilnehmen", sagt Josefina Elsler, eine ehemalige Profi-Leichtathletin und Waldorfschülerin.

Am Sonntag erreichte das Staffelholz Haßfurt, getragen von 30 Radlern in knallgelben T-Shirts. Sie waren am Morgen an der Waldorfschule in Würzburg losgefahren und wurden gegen 17 Uhr auf dem Gelände der Freien Waldorfschule in den Mainauen am Ziegelbrunn in Haßfurt feierlich empfangen.

Nun liegt das Staffelholz in den Händen der Haßfurter Schüler, die sich am morgigen Mittwoch auf den Weg machen zur fast 100 Kilometer weit entfernten Waldorfschule Wernstein. Da diese Tour an einem Tag kaum zu bewältigen ist und motorisierte Fahrräder nicht infrage kommen, soll es zwei Etappen geben.

Die erste führt mainaufwärts über Bad Staffelstein zum Naturfreundehaus am Dornig. Am zweiten Tag geht es weiter über Lichtenfels und Burgkunstadt bis Wernstein. An der dortigen Waldorfschule werden die Staffel-Radler empfangen. Danach geht es weiter nach Coburg. red