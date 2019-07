Waldorfschüler lernen auf Bauernhöfen

Christiane reuther Neuntklässler an der Freien Waldorfschule in den Mainauen in Haßfurt haben im Mai ein dreiwöchiges Landwirtschaftspraktikum absolviert.

Am Dienstagabend berichteten die Jugendlichen in der Aula der Schule über ihre Erfahrungen, die sie bei ihrem Aufenthalt in Amerika, Italien, Frankreich, Österreich oder Deutschland gesammelt haben. Den Abend hatten die Schüler selbst organisiert und die Vorträge in eigener Regie ausgearbeitet - und auch lebhaft vorgetragen.

Mit Bildern untermalt vermittelten die Schüler den Gästen zunächst Hintergrundwissen über den Praktikumsbetrieb, angefangen vom Alpakahof über soziale Einrichtungen bis hin zum Zentrum für Reiten. Erlebnisse aus dem Wochenablauf und persönliche Highlights brachten die 15-Jährigen genauso vor wie Erfahrungen über eine manchmal langweilige oder auch anstrengende Arbeit, die dennoch Spaß gemacht habe und zu empfehlen sei.

Das von den Jugendlichen gezogene Fazit fiel überwiegend positiv aus. Eine Schülerin, die ihr Praktikum auf der Bluebird Canyon Farm in Amerika verbrachte, hielt ihre Präsentation auf Englisch und auch das Berichtsheft, das von jedem Schüler verfasst werden musste, war auf Englisch geschrieben. Die Reisekosten musste jeder Teilnehmer übrigens selbst tragen.

Lehrer Jürgen Mohr gab seinen Schülern ein Zitat von Al Gore mit auf dem Weg, das in einem kurzen Auszug lautet: "Wenn man ein so großes Problem wie die weltweite Umweltzerstörung betrachtet, fühlt man sich leicht überfordert und völlig außerstande, irgendeine Veränderung zu bewirken."

Den Betrieb suchten sich die Schüler selbst aus und sie mussten sich auch im Vorfeld dort bewerben. Der Betrieb sollte vom Wohnort aus mindestens 50 Kilometer entfernt sein. Mit einem Zeugnis und einem Kompetenzprofil bestätigten die Betriebe den Abschluss des landwirtschaftlichen Praktikums.

Als eine besonders lebenspraktische Form der Schule findet das Praktikum an einem außerschulischen Lernort statt, um so die eigene Willenskraft der Schüler zu stärken. Es wurde außerhalb der Ferienzeit durchgezogen, drei Wochen vor den Pfingstferien, womit eine Verlängerung oder ein anschließender Urlaub möglich war.

"Das Praktikum bietet den Jugendlichen eine umfassende Möglichkeit, reale Arbeits- und Wirtschaftswelt zu erfahren", sagte der Klassenlehrer. Es macht aus Mohrs Sicht betriebliche, wirtschaftliche, ökologische, technische, soziale, politische und spirituelle Prozesse begreifbar. Auch alle Unterrichtsfächer werden nach seinen Angaben den Schülern im realen Leben begegnen, wie etwa chemische Reaktionen, die ablaufen, wenn Getreide wächst und aus Mehl und Sauerteig ein Brot gebacken wird. Laut Lehrer können die Schüler während des Praktikums den Sinn einer Einheit von Beruf und Leben erkennen. Mit einem bewusst durchlaufenen Schülerpraktikum könnten Kenntnisse und Fertigkeiten erworben werden, die sich bei der Berufswahl auszahlen oder behilflich sind, Einfühlung, Achtsamkeit und Selbstwertgefühl für sich selbst und andere Wesen zu entwickeln.