Waldkinder packen mit an

Am Waldrand in der Nähe des Waldkindergartens südlich von Burgebrach hat der Markt Burgebrach auf rund 5000 Quadratmetern in Abstimmung mit der Höheren Naturschutzbehörde ein Obstbaumfeld als Ausgleichsmaßnahme angelegt.

Neben dem Kreisfachberater Uwe Hoff, dem Vertreter der Unteren Naturschutzbehörde Klaus Then und den drei Bürgermeistern Johannes Maciejonczyk, Peter Pfohlmann und Baptist Göller zeigten auch die Kinder des Waldkindergartens reges Interesse bei den Baumpflanzungen, heißt es in der Mitteilung der Gemeindeverwaltung.

Mit Spaten und Schaufeln rückten die 22 Kinder zusammen mit ihren Betreuern Udo Strasser, Laura Römmer und Sandra Röckelein an, um den Gärtner der Verwaltungsgemeinschaft, Oliver Endres, und seine Kollegen zu unterstützen. Pfähle schleppen, Leiter halten, Erde schaufeln und gießen machte den Kindern richtig Spaß. Und nach getaner Arbeit durfte natürlich eine gute Brotzeit nicht fehlen.

Der Markt Burgebrach wird die Anlage pflegen. Im Rahmen einer Baumpatenschaft wollen sich die Waldkinder in regelmäßigen Abständen um ihren Baum kümmern. Insgesamt 36 verschiedene Obstbaumsorten wurden gepflanzt, die der Kreisfachberater des Landkreises Bamberg, Uwe Hoff, empfohlen hatte. epi