Zu seinem Waldfest lädt der Musikverein am Pfingstsonntag, 9. Juni, ab 14 Uhr ein. Auf der Lichtung im Lindach, direkt am Radweg entlang der B 4 zwischen Rattelsdorf und Medlitz, können die Gäste bei Blasmusik und Gaumenfreuden den Nachmittag genießen. Für Stimmung sorgt der Musikverein Zeyern. Den Erlös des Festes investiert der Musikverein in seine Nachwuchsförderung. Bei schlechtem Wetter findet das Waldfest am Pfingstmontag statt. red