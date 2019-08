Walderlebnis für Familien

Das Amt für Ernährung Landwirtschaft und Forsten Kulmbach lädt zum Walderlebnistag für Familien am Donnerstag, 29. August, unter dem Motto "Vielfalt im Wald" ein. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Parkplatz Straßenhügel, der Weg ist ab dem Jugendwaldheim Lauenstein, Dr.-Erhard-Messner-Straße 14, beschildert. Die Teilnehmer erleben mit dem Team vom Jugendwaldheim und Unterstützung vom Pilzsachverständigen Frank Putzmann auf einer Exkursion die Artenvielfalt des Waldes. Festes Schuhwerk und lange Hosen werden empfohlen. Nach Erkundung von Wald und Pilzen werden die essbaren Pilze am Lagerfeuer zubereitet und Stockbrote gegrillt. Ende gegen 20 Uhr. Bei schlechtem Wetter entfällt die Veranstaltung. Anmeldung unter Tel. 09263/591 oder 0173/8642153 oder Jugendwaldheim_lauenstein@aelf-ku.bayern.de. red