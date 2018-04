Waldemar Baraulja top

Bei der Jahreshauptversammlung zeichnete die Schützengesellschaft Kulmbach-Ziegelhütten ihre Vereinsmeister und Pokalgewinner aus. Die Siegerehrung nahmen Schützenmeister Marco Oettinghaus und Sportleiter Reinhard Schilhanneck vor.

Das Jahresprogramm "Zehn Serien Sportpistole" gewann Waldemar Baraulja in der Senioren-Klasse und wurde mit 2398 Ringen gleichzeitig Gesamtsieger aller Klassen. Erste in der Schützenklasse wurde Julia Mehmani mit 1847 Ringe, in der Altersklasse siegte Ronald Meisel mit 2374 Ringen.



Die Vereinsmeister

Den Ziegelhüttener Vierkampf und den Heinz-Michel-Pokal gewann jeweils Reinhard Schilhanneck.

Nachfolgend die Vereinsmeister: Perkussionspistole Klaus Escher (132 Ringe); Perkussionsrevolver Klaus Escher (118); Unterhebelgewehr Folker Ochs (127); Luftpistole-Schützenklasse Marco Oettinghaus (351); Senioren Georg Herold (347); Senioren/aufgelegt Reinhard Schilhanneck (291); Sportpistole-Schützenklasse B René Hofmann (229); Altersklasse Max Schneider(256); Senioren Klaus Escher (258); Freie Pistole Georg Herold (236); Standard-Pistole Max Schneider (253); KK-Gewehr Reinhard Schilhanneck (229); GK-Pistole 30/38 Klaus Escher (252); Luftgewehr- Schützenklasse B: René Hofmann (296); Senioren/aufgelegt Peter Bail (259); Schüler Tom Stolpe (168)



Gewinner der Wanderpokale

Die mit ausgeschossenen Wanderpokale erhielten folgende Schützen: Tom Stolpe, Heinz-Zeller-Pokal für Schüler, 123 Punkte; Reinhard Schilhanneck, Lupi-Pokal, 335 Punkte; Wolfgang Schneider, Spopi-Pokal, 534-Teiler; Gerhard Neugebauer, Herrmann-Wiegel-Pokal, 257-Teiler; Waldemar Baraulja, Edelherb-Pokal, 1552-Teiler; Georg Herold, Schwarzpulver-Pokal, 45 Ringe; Norbert Zimmermann, Schützenmeister-Pokal; Reinhard Schilhanneck, Hans-Götz-Pokal, 43 Ringe. red