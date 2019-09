Waldeck mit drei Teams

Der KSV Waldeck schickt heuer nur drei Mannschaften in den Kegel-Ligabetrieb. Das sind zwei weniger als im vergangenen Jahr. In den Mannschaften steckt zwar viel Erfahrung, doch fehlt es momentan an Nachwuchskräften, die nur spärlich zu vermelden sind.

Die erste Mannschaft absolviert wie in der Vorsaison ihren Spielbetrieb in der Kreisliga Ost, wobei die Kugel bei den Heimspielen jeweils an den Samstagen ab 15.30 Uhr rollt. Als Saisonziel haben sich die Unterpreppacher einen Nichtabstiegsplatz als Ziel gesetzt. Auf Punktejagd gehen Matthias Ebert, Jürgen Oppelt, Heinrich Welsch und Philipp Meißner.

Die zweite Mannschaft geht in der Kreisklasse Ost an den Start und bestreitet ihr Heimprogramm samstags um 14 Uhr. Auch sie will mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Zum Team gehören Thomas Mahr, Lothar Heimlich, Florian Schmidt, Manuel Schmidt-Klug und Jonas Fröhlich. Die dritte Mannschaft tritt nach dem Aufstieg in der Kreisklasse A Ost an. Ihre Heimspiele tragen sie sonntags um 9.30 Uhr aus. Der Kader ist mit 19 Spielern üppig besetzt. Zum Kader gehören: Karl Josef und Alexander Räder, Dieter Porzner, Berthold Barth, Hubert Raab, Gerhard und Simon Schorn, Sebastian Laudensack, Jürgen Heimlich, Rüdiger Schmidt, Walter Welsch, Sophia Steinmetz, Sonja Zellner, Doris Welsch, Michaela Elflein, Monika Schor, Stefan und Vanessa Grader und Yvonne Gercke. di