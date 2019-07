Waldbrandgefahr ist weiterhin hoch

Die Waldbrandgefahr ist in Unterfranken weiterhin hoch, und nennenswerter Regen sei bis zum Sonntag nicht zu erwarten, teilt die Regierung von Unterfranken der Presse mit. Nach dem Rekord-Hitze-Juni herrschen immer noch hochsommerliche Temperaturen. Deshalb sei im Einvernehmen mit dem regionalen Beauftragten der Bayerischen Forstverwaltung für die Waldbrandbekämpfung in Unterfranken beschlossen worden, am Samstag, 6. Juli, bis vorläufig Sonntag, 7. Juli die Wälder im gesamten Regierungsbezirk aus der Luft zu beobachten. Die Bevölkerung werde dringend gebeten, in Waldgebieten äußerste Vorsicht walten zu lassen und keinesfalls mit offenem Feuer zu hantieren oder zu rauchen.

Die vorbeugende Luftbeobachtung findet in den Nachmittagsstunden, also zu den höchsten Gefährdungszeiten statt, so die Regierung von Unterfranken. Die ausgebildeten Luftbeobachter fliegen zwei Routen ab. Die Beobachtungsflugzeuge starten bei der sogenannten Westroute von den Flugplätzen Mainbullau und Hettstadt. Bei der sogenannten Ostroute werden die Flugplätze Schweinfurt-Süd und Haßfurt genutzt. Dabei schauen die Luftbeobachter auch, ob Regionen eventuell vom Borkenkäfer befallen sind und beobachten den Verkehr.

Die Regierung von Unterfranken trägt die Kosten des Einsatzes. Die Luftrettungs-staffel Bayern stellt die ehrenamtlichen Piloten. ruf