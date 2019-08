Waldbesitzer schlagen Alarm

Die Waldbesitzervereinigung Bamberg schlägt Alarm. "Aufgrund der aktuellen katastrophalen Situation in unseren Wäldern, bedingt durch anhaltende Dürre und Schadinsekten, steuern wir auf ein großes gesellschaftspolitisches Problem zu" heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Jetzt laden die Waldbesitzervereinigung Bamberg sowie die Forstlichen Zusammenschlüsse aus Ober- und Unterfranken besonders Waldbesitzer und Interessierte zu einem Krisengespräch vor Ort ein. Es findet am kommenden Freitag, 9. August, um 14 Uhr in Scheßlitz statt. Treffpunkt ist der Parkplatz "Am Schießgraben", von dort fahren die Teilnehmer gemeinsam in den Wald, um die dramatischen Auswirkungen und Folgen der Klimakrise aufzuzeigen und mit den politischen Vertretern, Medien, Fachleuten und der Öffentlichkeit zu diskutieren und nach Lösungen zu suchen. Bei dieser Gelegenheit wollen die forstlichen Zusammenschlüsse als Vertreter von Privat-, Kommunal- und Körperschaftswald ein Positionspapier erarbeiten, das die Nöte und Forderungen zusammenfasst und das an die politischen Entscheidungsträger übergeben werden soll. red