Waldbesitzer-Beratung in Dürrbrunn

Die Waldbesitzervereinigung (WBV) Fränkische Schweiz und das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Bamberg laden am Donnerstag, 6. September, zur Sammelberatung "Waldumbau und Holzvermarktung" mit Forstamtsrat Matthias Jessen und Matthias Koch (WBV) ein. Treffpunkt ist um 18 Uhr in Dürrbrunn an der Biogasanlage. red