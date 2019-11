Waldbegehung mit dem Forstamtsleiter

Eine gemeinsame Waldbegehung der Jungen Union, der Jungen Liste sowie der Seniorenunion Haßberge mit dem Forstamtsleiter Hans Stark findet am Sonntag, 24. November, statt. Die Teilnehmer treffen sich um 13 Uhr am Universitätsforstamt in Sailershausen. Anmeldung ist bis 20. November unter steffihuempfner@web.de erbeten. red