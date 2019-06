Pferdsfeld 19.06.2019

Waldbegehung mit dem Förster

Die Jagdgenossenschaft Pferdsfeld, Unterneuses und Niederau hält am Freitag, 28. Juni, eine Waldbegehung mit Förster J. Esslinger. Treffpunkt ist um 17 Uhr am Wanderparkplatz in Pferdsfeld. red