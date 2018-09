Waldbegehung in Gückelhirn

Am Montag, 17. September, findet eine Waldbegehung des Marktgemeinderates Maroldsweisach mit Besichtigung des Waldgebietes "Großer Stein" im Gemeindeteil Gückelhirn statt. Treffpunkt ist laut Mitteilung der Gemeinde Maroldsweisach um 17 Uhr der Parkplatz am Rathaus in Maroldsweisach. red