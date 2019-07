Bei der nächsten Sitzung des Gemeinderates Oberleichtersbach am Mittwoch, 24. Juli, unternehmen die Gemeinderäte einen Waldbegang mit Birgit Badde von der Forstverwaltung Rupboden. Treffpunkt ist um 19 Uhr an der Kläranlage in Modlos. Die Abschlussbesprechung findet im Gasthaus Dreistelzhof statt. sek