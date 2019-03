Waldbauern treffen sich

Die Waldbauernvereinigung Bamberg lädt Mitglieder und Interessierte zur Jahreshauptversammlung am Freitag, 29. März, ab 18.30 Uhr im Saal der Gaststätte Schrauder in Steinfeld ein. Als Gastredner konnte die WBV Bamberg e. V. Ministerialrat Urban Treutlein vom Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten mit dem Thema "Anpassung unserer Wälder an den Klimawandel - Herausforderung für die Waldbesitzer" gewinnen. Aufgrund der beengten Parksituation vor Ort wird die Freiwillige Feuerwehr Steinfeld die Besucher einweisen. red