Waldbäume richtig und sinnvoll pflanzen

Die Waldbesitzervereinigung Lichtenfels-Staffelstein bietet am morgigen Freitag in Frauendorf eine Pflanzschulung an. Forstwirtschaftsmeister Marcus Weigel zeigt die Anwendung der unterschiedlichen Pflanzverfahren sowie die jeweils geeigneten Pflanzgeräte in Theorie und Praxis. Treffpunkt ist um 15 Uhr in Frauendorf an der Kirche. Eingeladen sind alle interessierten Waldbesitzer, auch Nichtmitglieder können teilnehmen. Eine Anmeldung ist nicht nötig. red