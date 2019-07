Shinrin Yoku, das "Bad in der heilsamen Atmosphäre des Waldes", ist ein achtsamer Spaziergang, der Stress abbaut. Entspannungstrainer und Naturcoach Holger Schramm führt die Teilnehmer am Sonntag, 7. Juli, auf stille Pfade und lässt sie mit kleinen Übungen wieder aufatmen. Die etwa vierstündige Tour entspannt und ist für Teilnehmer jeden Alters geeignet. Los geht es 9 Uhr am Tourismushaus. Anmeldung im Tourismushaus Oberes Rodachtal unter Rufnummer 09262/1538 oder 0175/3789750 ist erbeten. red