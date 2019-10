Am Sonntag, 12. Oktober, findet von 10 bis 13 Uhr die Wanderung "Shinrin Yoku - Waldbaden am Stammberg" statt. "Shinrinyoku", zu Deutsch "Wald(luft)-bad", ist in Japan zu einer anerkannten Stress-Management-Methode avanciert und liegt in Deutschland im Trend. Isolde Haig, Sozialpädagogin und ausgebildete Kursleiterin der "Akademie für Waldbaden", gibt einen Einblick am Stammberg bei Schammelsdorf. Festes Schuhwerk, Getränk und Regenschutz mitbringen. Ein Unkostenbeitrag wird erhoben. Anmeldung bei der Tourist-Info Fränkische Toskana, Telefon 09505/8064106. red