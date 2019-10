Waldarbeiter messen ihre Kräfte

Im Zuge des Tages der offenen Tür beim Forstunternehmen Reith in Arnstein-Heugrumbach findet von Samstag, 5., bis Sonntag, 6. Oktober, die 3. Spessarter Waldarbeitsmeisterschaft statt. Ausrichter ist der Verein Waldarbeitsmeisterschaften Bayern 1996. 40 Teilnehmer aus ganz Deutschland und dem Ausland gehen dort an diesem Wochenende an den Start. Darunter sind deutsche Meister, Europameister, Weltmeister und Mitglieder der aktuellen Nationalmannschaft der Waldarbeiter.

Unter den Teilnehmern sind auch zwölf Nachwuchsstarter in der U24-Klasse. Die Wettkämpfe im Zielfällen, Kettenwechsel, Präzisionsschnitt, Kombinationsschnitt und Entasten beginnen am Samstag, 5. Oktober, um 10 Uhr mit der Eröffnung durch den Schirmherrn MdL Thorsten Schwab. Am Sonntag, 6. Oktober, startet die Meisterschaft bereits um 9 Uhr. sek