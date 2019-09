Waldabenteuer mit allen Sinnen

Am Montag, 9. September können alle neugierigen Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren, von 14 bis 18 Uhr unter Leitung von Katja Winter spannende Spiele und Aufgaben erleben und gleichzeitig den Wald auf ganz besondere Weise kennenlernen und erfahren. Mitzubringen sind Block, Stift, Getränk, Pausensnack, wetterfeste Kleidung sowie gegebenenfalls Zecken- und Sonnenschutz. Treffpunkt ist der Parkplatz Trimm-Dich-Pfad zwischen Krum und Zeil (Abholung am Bolzplatz in Zeil). Um Anmeldungen für alle UBiZ-Veranstaltungen wird gebeten unter www.ubiz.de bzw. www.vhs-hassberge.de oder per Telefon unter der Rufnummer 09529/92220. red