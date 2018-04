Wald- und Wiesenfläche brannte bei Kottendorf

Zeugen sucht die Eberner Polizei, um die Hintergründe eines Brandes in der Gemeinde Breitbrunn aufzuklären.

Bereits am Freitag, 6. April, war es in den Abendstunden auf einem Wald- und Wiesengrundstück in der Nähe der Hasenmühle zu dem Feuer gekommen, bei dem eine Fläche von 80 mal 20 Metern abbrannte. Zum Glück beschränkte sich der Brand auf den Wiesen- und Waldboden; auf die dortigen Bäume und ein angrenzendes größeres Waldstück hat das Feuer nicht übergegriffen. Am Brandherd wurden laut Polizeiangaben mehrere aufgeschüttete Aschehaufen festgestellt, die womöglich von einem Osterfeuer stammen, das in unmittelbarer Nähe knapp eine Woche zuvor stattgefunden hatte. Die Polizei Ebern hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung; die Inspektion hat die Telefonnummer 09531/9240. ks