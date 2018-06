Wald-Kindertag mit dem Jäger

sek



Am Donnerstag, 28. Juni, veranstalten die Maßbacher Jäger den alljährlichen "Wald-Kindertag". Die Kindergartenkinder , die in diesem Jahr ausscheiden, nehmen an der Waldführung teil. Beginn ist um 9 Uhr, das Ende gegen 11 Uhr an der Jagdhütte. Hier gibt es zum Abschluss noch eine Geschichte und eine Bratwurst, so die Organisatoren.