Wald ist Thema bei den Jagdgenossen

Die Jagdgenossenschaft Neubrunn hält am Freitag, 13. April, um 19.30 Uhr im "Gasthaus am Berg" ihre Jahresversammlung. Revierförster Albrecht Hartung referiert zu dem Thema "Wald - was macht der Klimawandel mit unseren Wäldern?" Zu dem Vortrag sind auch interessierte Waldfreunde willkommen. Anschließend findet ein Jagdessen statt. red