Wald gegen den Klimawandel rüsten

Das Forstrevier Steinfeld bietet zusammen mit der WBV Bamberg am Freitag, 5. April, eine kostenlose Informationsveranstaltung über die Folgen des Trockensommers 2018 für die Wälder an. Durch das extreme Trockenjahr sind hauptsächlich an der Fichte, zum Teil auch an der Kiefer, große Schäden durch Käferkalamitäten und Trockenheit entstanden. Man muss davon ausgehen, dass sich solche Schadereignisse auch in der Zukunft fortsetzen werden. Die Informationsveranstaltung soll aufzeigen, wie mit den entstandenen Schadflächen umzugehen ist. Den Teilnehmern werden Informationen zu Wiederaufforstung betroffener Bestände und die Schaffung von klimatoleranten, strukturreichen, zukunftssicheren Mischwäldern an die Hand gegeben. Der sogenannte "aktive Waldumbau" soll dabei helfen, gegenwärtig intakte Wälder für die Herausforderungen des Klimawandels durch aktives Handeln zukunftsfähig zu machen. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr an der VG in Steinfeld (Verwaltungsgemeinschaft Steinfeld, Steinfeld 86). Dauer der Veranstaltung beträgt etwa zwei Stunden. Bitte an festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung denken, da die Veranstaltung bei jedem Wetter stattfindet. red