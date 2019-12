Wald bereitet Sorgen

Wie ist es um die Schönbrunner Wälder bestellt? Forstrevierleiter Thomas Löhr stellte den Gemeinderäten das diesbezügliche Forstbetriebsgutachten vor. 2018 gab es bei überdurchschnittlichen Temperaturen nur 50 Prozent der sonst üblichen Niederschläge, ab Jahresmitte hatte es kaum noch geregnet. Hitze und Trockenheit führten zu Borkenkäferbefall bei der Fichte und multiple Schäden bei der Kiefer. Insgesamt sind im Kommunalwald Schönbrunn rund 130 Festmeter von Käferbefall betroffen. Und noch eine Negativmeldung: Die Dürre sorgte für einen starken Holzpreisverfall.

Wie Löhr betonte, sind Wälder der öffentlichen und rechtlichen Gebietskörperschaften zur vorbildlichen Waldbewirtschaftung verpflichtet (Privatwälder nur "sachgemäß"). Für die Waldpflege ist eine forstliche Fachkraft vorgeschrieben. Aufgrund eines Forstbetriebsgutachtens ist eine Bewirtschaftung bis 100 Hektar vorgeschrieben, für größere Waldflächen werden aufwendigere Forstwirtschaftspläne erstellt.

Erschließung mit Mängeln

Das letzte Forstbetriebsgutachten wurde 2014 aufgestellt. Die Grenzverläufe im Wald seien zum Teil schwer zu erkennen. Daher ist laut Löhr eine dauerhafte Markierung anzustreben. Die Erschließung sei zum Teil verbesserungswürdig. Als Beispiel nannte der Referent den Steilweg in Leiberstatt. Keine Erdwege oder Lagermöglichkeiten sind zum Beispiel in Abt. Kindach vorhanden. Es existieren keinerlei Abfuhrmöglichkeiten für Abt. Gründle. Das neue Forstgutachten durch den Forstsachverständigen wird gestützt durch analytische Bodenproben in den einzelnen Standorten der Gemeindewälder. Standortdaten aus Sandsteinverwitterung mit tonigen Lagen ergaben signifikant mittlere Nährstoffversorgung mit nur mittlerer Wasserspeicherkapazität in Verbindung mit geringen Jahresniederschlägen. Eine schrittweise Verjüngung durch Eichen- und Buchenwälder als natürliche Waldbestockung, zusätzlich wärmeliebende und zusätzlich trockenheitsresistente Mischbaumarten (Douglasie, Spitzahorn, Kirsche, Eisbeere und Wildobst) sind anzustreben. Derzeit setzt sich der Baumartenanteil aus rund 60 Prozent Kiefer und elf Prozent Fichte zusammen.

Das neue Forstbetriebsgutachten geht von einer Gesamtfläche von 80,3 Hektar aus. "In zehn Jahren ist eine planmäßige Endnutzung von 2200 Festmetern, eine planmäßige Vornutzung von 2700 Festmetern und eine Gesamtnutzung von rund 500 Festmetern pro Jahr vorgesehen. In zehn Jahren sollen rund vier Hektar Mischbaumarten gepflanzt werden.

Fazit von Thomas Löhr: "Es gibt einen Überhang alter Bestände. Sie nehmen 70 Prozent oder 54 Hektar ein. Signifikant ist ein zu großer Vorratsüberhang zu verzeichnen und es besteht eine Abbaunotwendigkeit. Die zu geringe Einschlagtätigkeit im Gemeindewald Schönbrunn während der letzten Planungsperiode ist vor Ort am Waldzustand erkennbar".

Mehr Laubholz gefordert

Im Sinne einer zukunftsorientierten, nachhaltigen Forstwirtschaft sollten folgende allgemeine Grundsätze beachtet werden: "Erhaltung und Schaffung standortgemäßer, stabiler und gesunder Wälder unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Konsequente Rehwildbejagung zur Minderung der Verbissgefahr". Die langfristige Absenkung des Kiefer- und Fichtenanteiles soll schrittweise zu einer Verjüngung zugunsten des Laubholzes - vor allem Buche, Eiche, Edellaubholz - führen.

Der veranschlagte Hiebsatz in den Ortswäldern Halbersdorf/Zettmannsdorf bedeutet gegenüber dem abgelaufenen Planungszeitraum eine Erhöhung um knapp 60 Prozent. Aufgrund des derzeitigen Altholzüberhangs und der Pflegerückstände ist dies laut Löhr waldbaulich zu vertreten.

Dem Rechtlerwald in Niederndorf attestierte der Forstrevierleiter aktuell einen schlechten Pflegezustand. Obwohl bereits vor längerer Zeit eine Durchforstung ausgezeichnet worden sei, sei diese seitens der Rechtler jedoch nicht realisiert worden. Die Folge dieser Entwicklung: Der Bestand weist eine zu hohe Stammzahl mit relativ geringer Durchmesserstärkenentwicklung auf.

Die Kalkulation geht in Firnbach (ca. 0,5 Hektar ) von rund 1500 Pflanzen aus. Der Zaunbau sei nur schwierig zu realisieren (laufender Käferholzanteil, ungleichmäßige Flächen). In den nächsten Jahren sind fortlaufend neue Pflanzmaßnahmen vorgesehen.