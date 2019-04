Wahrheit und Irrtum im Gewährleistungsrecht

Fragen des Gewährleistungsrechts und eventuelle Rechtsansprüche von Käufer und Verkäufer bereiten den Vertragsparteien eines Kaufvertrages oftmals Schwierigkeiten. Beim Werkstattgespräch am Montag, 29. April, um 18 Uhr in der Designwerkstatt (Am Hofbräuhaus 1) stehen diesmal Fragen rund um das Gewährleistungsrecht im Mittelpunkt. Die Bezirksgeschäftsführerin des Handelsverbands Bayern und Rechtsanwältin Sabine Köppel gibt praxisnahe Antworten. Weitere Informationen und Anmeldungen unter: www.designwerkstatt-coburg.de. Die Teilnahme ist kostenfrei. red