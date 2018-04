Wahrheit, Fake-News und wie Jugendliche zwischen beiden unterscheiden können - darum dreht sich alles auf der Kreisjugendkonferenz am Dienstag, 24. April, von 9.30 bis 14.45 Uhr in der Katholischen Pfarrgemeinde Maria Heimsuchung in Bubenreuth. Rund 80 Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren diskutieren darüber in Arbeitsgruppen. Ihre Ergebnisse präsentieren sie um 11.15 Uhr im Saal. Um 13 Uhr stehen ihnen dort Landrat Alexander Tritthart, der Höchstadter Busunternehmer Werner Vogel und die Sachgebietsleiterin für den Öffentlichen Personennahverkehr des Landratsamtes, Martina Schunk, für Fragen und Anregungen zur Verfügung. Abschließend referiert Medienwissenschaftler Ernst Schulten von der Hochschule Aschaffenburg um 14 Uhr über Wahrheit und Fake-News. red