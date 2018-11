Wahrer Täter konnte nicht ermittelt werden

Eine Schlägerei im Naherholungsgebiet Mainaue machte im Mai vergangenen Jahres von sich reden. Am Dienstagvormittag stand in diesem Zusammenhang ein Angeklagter wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Kulmbacher Amtsgericht.

Er soll am 1. Mai gegen 20 Uhr an der Mainaue dem Geschädigten einen Schlag gegen die Schläfe versetzt und gemeinsam mit weiteren Personen mehrfach auf ihn eingeschlagen und zugetreten haben, als der Geschädigte schon am Boden lag. Der Geschädigte erlitt unter anderem Kopfschmerzen, ein Hämatom, Einblutungen am Auge.

Angeklagter stritt alles ab

Der Angeklagte wies mit seinem Anwalt jedoch das gemeinschaftliche Verprügeln des Geschädigten, der zugleich als Zeuge geladen war, von sich und bestritt die Tat. Im Verhör durch Richterin Nicole Allstadt erklärte der Angeklagte, es habe sich um zwei unterschiedliche Vorfälle gehandelt. Im ersten Fall hätte es einen Streit um eine Bierflasche gegeben, die ihm ein junger Mann entwendet hatte, jedoch habe es sich dabei nicht um den Zeugen und Geschädigten gehandelt. "Er fragte mich provokant, was ich jetzt dagegen machen wolle, da habe ich ihm eine Ohrfeige gegeben", erklärte der Angeklagte. Einige Minuten später sei dann der Geschädigte vollkommen aufgebracht auf den Angeklagten zugekommen, habe ihn am Hals gepackt und habe behauptet, der Angeklagte hätte seine Mutter geschlagen beziehungsweise beleidigt.

Kurze Rangelei

Der Geschädigte sei stark angetrunken gewesen. Ein Freund des Angeklagten sei dazwischengegangen, woraufhin sich der Angeklagte losriss und der Geschädigte mit einem Ellenbogen getroffen wurde. Der Freund des Angeklagten und "das Opfer" stürzten zu Boden, es folgte eine kurze Rangelei. Umherstehende hätten versucht, dies aufzulösen. Der Angeklagte habe dabei in etwa zwei Metern Entfernung unbeteiligt daneben gestanden.

Der Geschädigte und Zeuge selbst konnte sich in seiner Vernehmung an keine Einzelheiten erinnern und den Angeklagten auch nicht identifizieren. Seine Mutter, die zu dem Vorfall am 1. Mai dazugestoßen war und als Zeugin aussagte, konnte ausschließen, dass es sich bei dem Angreifer gegen ihren Sohn um den Angeklagten gehandelt habe.

Entlastung durch Zeugen

Auch die weitere Vernehmung der zahlreich geladenen Zeugen konnte den Vorwurf gegen den Angeklagten nicht bestätigen, und es konnte kein Täter benannt werden. Folglich beantragte die Staatsanwaltschaft einen Freispruch, diesem Antrag schloss sich die Verteidigung an. "Es ist schwer, in solchen Fällen Täter zu ermitteln", erklärte Richterin Allstadt in ihrer Urteilsbegründung. Sie sprach den Angeklagten frei, unter anderem basierend auf der Kernaussage der Mutter des Geschädigten, die den Angeklagten nicht als Täter erkennen konnte. Die Richterin sagte: "Man wird oft von unbedachten Zeugen auf eine falsche Fährte geführt."