Wahlvorschläge können eingesehen werden

Am Sonntag, 15. März, finden in der Stadt Lichtenfels Bürgermeister- und Stadtratswahlen statt. Die Wahlvorschläge können ab sofort bis spätestens Donnerstag, 23. Januar, beim Wahlleiter eingereicht werden. Weiterhin wird seitens der Stadt Lichtenfels darauf hingewiesen, dass, falls neue Wahlvorschläge auftauchen, diese gegebenenfalls zusätzliche Unterstützungsunterschriften benötigen. Wahlberechtigte können sich ab dem Tag nach der Einreichung des neuen Wahlvorschlags während der allgemeinen Dienststunden eintragen. Näheres kann der Internetseite der Stadt Lichtenfels unter www.lichtenfels.de entnommen werden. Die entsprechenden Bekanntmachungen sind an der Amtstafel sowie im Schaukasten zwischen Rathaus I und Rathaus II angebracht. Für weitere Informationen steht das Wahlamt der Stadt Lichtenfels (unter den Telefonnummern 09571/795107 oder 09571/795119) zur Verfügung. red