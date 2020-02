Wahlversammlungen von CSU/Junge Bürger

Die Bevölkerung ist zum Frühschoppen der CSU und Jungen Bürger am Sonntag, 2. Februar, ab 11 Uhr in die Gastwirtschaft "Greßano" eingeladen. Bei einem Weißwurstfrühschoppen werden sich die Kandidaten beider Listen vorstellen und Bürgermeister Bernhard Storath sein Programm erläutern. Weitere Versammlungstermine sind: Dienstag, 4. Februar, 19.30 Uhr, Gasthaus "Zum Veitsberg" in Dittersbrunn; Mittwoch, 5. Februar, 19.30 Uhr, Jugendheim in Eggenbach; Donnerstag, 6. Februar, 19.30 Uhr, Feuerwehrhaus in Messenfeld. red