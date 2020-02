Wahlversammlungen der SPD

Anlässlich der Kommunalwahl 2020 hält die SPD Markt Pressig Wahlversammlungen ab. Diese finden entlang der Achse ihrer Ortsvereine Förtschendorf, Rothenkirchen und Pressig statt. Den Auftakt dazu bildet die Wahlveranstaltung in Welitsch, dem Wohnort von SPD-Bürgermeisterkandidat Peter Barnikol-Veit. Dabei hätten die Bürger aus allen Ortsteilen der Gemeinde die Möglichkeit, sich über das Wahlprogramm der SPD zu informieren. Der Bürgermeisterkandidat, die Kandidaten für den Marktgemeinderat und auch Kreistag werden sich dabei vorstellen und ihre Ziele erläutern, heißt es in einer Mitteilung. Alle Versammlungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Start ist am kommenden Mittwoch, 12. Februar, in Welitsch, Gasthaus "Buff'n Schorsch”. Weiter geht es am Mittwoch, 19. Februar, in Pressig in der Gaststube des "Volkan-Imbiss". Die Fortführung erfolgt dann am Donnerstag, 27. Februar, in Förtschendorf im Gasthof "Zur Post” und findet ihren Abschluss am Donnerstag, 5. März, in Rothenkirchen in der Sportheimgaststätte. mp