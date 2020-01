Wahlversammlungen der Freien Wähler

Eine Wahlversammlung halten die Freien Wähler am Mittwoch, 29. Januar, um 19 Uhr in der "Blumenschänke" in Stadel. Eingeladen sind die Bürger von Püchitz und Stadel. Eine weitere Versammlung findet am Freitag, 31. Januar, um 19 Uhr im Feuerwehrhaus in Unterzettlitz statt. In beiden Veranstaltungen stellen sich die Kandidaten zur Kommunalwahl vor. red