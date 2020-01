Bad Staffelstein 15.01.2020

Wahlversammlungen der Freien Wähler

Zu Wahlversammlungen laden die Freien Wähler am Mittwoch, 22. Januar, um 19 Uhr in die "Alte Schmiede" nach Wolfsdorf und am Donnerstag, 23. Januar, um 19 Uhr nach Schwabthal in den Gasthof "Zum Löwen...