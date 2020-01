Die CSU lädt zu Wahlveranstaltungen in den Ortsteilen ein. Diese finden wie folgt statt: Freitag, 7. Februar, 19 Uhr, im FC-Sportheim in Hohenberg; Mittwoch, 12. Februar, 19 Uhr, im SV-Sportheim in Mannsflur; Freitag, 14. Februar, 19 Uhr, Gaststätte Schulz in Tannenwirtshaus; Freitag, 21. Februar, 19 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus in Steinbach; Mittwoch, 26. Februar, 19.30 Uhr, im VfR-Sportheim in Neuensorg sowie am Freitag, 28. Februar, 19 Uhr, in der Gaststätte Ott in Marienweiher. kpw