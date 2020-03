Wahlveranstaltungen der Grünen

Der Bürgermeisterkandidat der Grünen, Sebastian Callens, und sein Team laden alle Interessierten zur folgenden Informationsveranstaltungen ein: am morgigen Mittwoch um 15.45 Uhr am Eingang der Grundschule (Schulberg). Die Grünen-Landtagsabgeordnete und Sprecherin für Baupolitik Uschi Sowa ist ebenfalls bei der Wahlveranstaltung mit von der Partie. Dabei werden über Ideen für den geplanten Um- und Neubau des neuen Schulbergkonzepts diskutiert. Am Samstag, 7. März, kommen die Grünen nach Reuth, Kirchlein und Hainzendorf. Um 15 Uhr findet ein Treffen auf dem Dorfplatz in Reuth statt. Von dort wird gemeinsam nach Kirchlein gelaufen. In Kirchlein am Kathi-Baur-Platz um 15.15 Uhr geht es zu Fuß weiter nach Hainzendorf. Die Teilnehmer sind dort am 15.30 Uhr vor Ort. Themen werden unter anderen sein: Besichtigung einer Solaranlage, Biogas, ÖPNV, Radwege. Es ergeht Einladung zu Leberkäs' und Getränken. red