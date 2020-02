Wahlveranstaltungen der CSU Pretzfeld

Der CSU-Ortsverband Pretzfeld lädt gemeinsam mit dem Bürgerblock zu folgenden Veranstaltungen ein: Am Sonntag, 9. März, ab 10 Uhr informieren die Mitglieder gemeinsam mit Landrat Hermann Ulm (CSU) im Sportheim die Bürger über ihr Wahlprogramm, stellen die Gemeinderatskandidaten und die Bürgermeisterkandidatin vor und sprechen über die Kommunalwahlen. Die Wanderschuhe werden am Samstag, 15. Februar, ab 14 Uhr geschnürt. Mitwanderer ist Ulrich Schürr, Bezirksrat. Treffpunkt wird der Parkplatz Altreuth sein. Von dort aus wird über den Reisberg nach Hetzelsdorf gelaufen und eingekehrt, anschließend geht es mit Fackeln zurück nach Pretzfeld. Unter dem Motto "Gelebte Bürgernähe" steht der Infoabend am Dienstag, 10. März, um 19 Uhr im Gasthaus Brendel-Prütting in Hetzelsdorf. CSU-Landtagsabgeordneter Michael Hofmann wird Gast sein. red