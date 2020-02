Wahlveranstaltungen der CSU mit Uwe Held

Zur Ortsbegehung mit CSU-Bürgermeisterkandidat Uwe Held ergeht Einladung am heutigen Dienstag um 18 Uhr am Dorfplatz in Buch am Forst. Thema werden unter anderem die Wasserversorgung und mögliche Bauplätze sein. Ab 19 Uhr stellen sich der Bürgermeisterkandidat und die Stadtratskandidaten in der Gaststätte "Jägersruh" vor. Am Mittwoch, 12. Februar, um 18 Uhr beschäftigt sich die CSU mit der Innenstadtgestaltung in Lichtenfels. Treffpunkt ist hierzu vor dem Rathaus. Ab 19 Uhr stellen sich die CSU-Kandidaten im Café Moritz (1. OG) der Diskussion. Zur Ortsbegehung mit Bürgermeisterkandidat Uwe Held ergeht am Donnerstag, 13. Februar, um 18 Uhr Einladung an alle Bewohner des Burgbergs. Treffpunkt ist hierzu am Ehrenmal. Thema wird unter anderem die Sanierung des Bergschlosses und der Spielplatz im Park sein. Ab 19 Uhr wird die Wahlveranstaltung in der Gaststätte "Wallachei" fortgesetzt. Am Montag, 17. Februar, um 17 Uhr ist die CSU bei der Feuerwehr in Schönsreuth zu Gast. Ab 18 Uhr startet die Ortsbegehung in Kösten an der ehemaligen Schule. Thema wird unter anderem der Umbau der Schule zum Mehrgenerationenhaus sein. Ab 19 Uhr stellen sich die Kandidaten im Kulturhaus in Kösten vor. red