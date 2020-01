Wahlveranstaltungen der CSU mit Uwe Held

Zu Wahlversammlungen der CSU mit Bürgermeisterkandidat Uwe Held ergeht Einladung. Im Anschluss findet eine Diskussion statt. Die Wahlveranstaltungen finden am Freitag, 17. Januar, im Feuerwehrhaus in Eichig und am Samstag, 18. Januar, in der Gastwirtschaft Krapp in Köttel statt. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. red