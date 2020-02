Wahltreffs der Lichtenfelser SPD

Die SPD veranstaltet weitere Wahltreffs. Am Dienstag, 11. Februar, wird um 19.30 Uhr in die ehemalige Schule in Stetten eingeladen. Bereits um 18.30 Uhr stehen die Kandidaten der SPD-Liste und Bürgermeister Andreas Hügerich zu Gesprächen bei Punsch und Plätzchen am Dorfplatz bereit. Am Mittwoch, 12. Februar, um 19.30 Uhr ist die SPD im Feuerwehrhaus in Seubelsdorf. Bereits um 18.30 Uhr lädt die Partei bei Punsch und Plätzchen vor dem Feuerwehrhaus ein. In Schney stellen sich am Donnerstag, 13. Februar, um 19.30 Uhr die SPD-Kandidaten im Vereinsheim des Obst- und Gartenbauvereins der Diskussion mit den Bürgern. Bereits um 18.30 Uhr wird bei Punsch und Plätzchen vor dem Vereinsheim eingeladen. Die Bürger von Eichig sind am Samstag, 15. Februar, um 19.30 Uhr aufgerufen, im Feuerwehrhaus Eichig die SPD-Kandidaten kennenzulernen. Bereits um 18.30 Uhr gibt es Gespräche bei Punsch und Plätzchen an der Kirche. red